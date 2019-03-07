Очевидцы рассказали, как у Ловозера в кювет улетел военный КамАЗ
ДТП с военной техникой в Мурманской области не такая уж редкость. Например, в январе прошлого года житель Апатитов угнал БТР, чтобы съездить за вином.
Теперь же северяне сообщают об аварии под Ловозером.
- Армейский КамАЗ с боеприпасами улетел в кювет из середины колонны. А я в последнего чуть не влетел, дорога ледяная, - написал вечером 6 марта анонимный автор в группе "Мурманск. ДТП. ЧП".
В УГИБДД по Мурманской области "КП" сообщили, что данных о пострадавших в аварии нет. Также детали происшествия не уточнили и на Северном флоте. Поэтому говорить о наличии боеприпасов в КамАЗе пока нельзя.
Водители жалуются, что у Ловозера очень скользкая дорога, и многие едва не попали в аварию. Ситуацию ухудшило то, что вечером в среду в области разыгралась сильная метель и видимость резко ухудшилась.
ИСТОЧНИК KP.RU