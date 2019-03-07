На Героев Рыбачьего в Мурманске горит 5-этажка

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-07T15:04:12+03:00

Людей эвакуировали, один из жильцов успел забрать из квартиры только собаку

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Днем пожарные расчеты выехали в сторону дома №30 на улице Героев Рыбачьего в Мурманске. Очевидцы ЧП сообщили, что возгорание произошло на втором этаже 5-этажного здания.

– Горит на кухне, дым столбом, людей успели эвакуировать, – написали в группе «Мурманск. ДТП. ЧП».

Один из эвакуированных жителей успел взять с собой самое дорогое – любимого щенка Арчи.

Арчи на руках у хозяина. Фото: vk.com/krai51.

– Мужчине чудом удалось выбежать из дома в халате и тапках. Теперь ждут на морозе, когда пожарные потушат огонь, и они смогут вернуться в свое жилище, – сообщает «Заполярный край».

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. МЧС региона пока не предоставило оперативного комментария по факту случившегося. Более того, подписчики групп рассказали об еще одном ЧП – пожаре на Аскольдовцев.

– Пожарные не могут подъехать к дому, – подчеркнули очевидцы.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Возгорание произошло на втором этаже жилого дома.Видео: Влад Соколов (vk.com/arctic.laser).

ИСТОЧНИК KP.RU