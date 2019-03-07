В Мурманске после аварии со «Скорой» 3-летний мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-07T14:50:56+03:00

Все участники ДТП были трезвыми и двигались с невысокой скоростью, а ребенок находился в автокресле

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Метели, слепящее солнце, заснеженное и скользкое железнодорожное полотно... Все эти факторы не способствуют безопасности дорожного движения. Вероятность аварий в межсезонье значительно повышается. Требуется максимальная бдительность от водителей. К сожалению, в минувшую среду в Мурманске все-таки случилось опасное ДТП. С тяжелыми, далеко идущими последствиями.

- 6 марта, приблизительно в 16:45, в районе дома №108/1 на Кольском проспекте, водитель автомобиля Renault двигался со стороны улицы Кооперативной в сторону Космодемьянской. Водитель не предоставила преимущество автомобилю «Скорой», который ехал на запрещающий сигнал светофора (ему это разрешено) с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, - рассказывает сотрудник отдела пропаганды ГИБДД по Мурманской области Евгения Новикова.

Мужчина, сидевший за рулем медицинского автомобиля, тоже сплоховал. Он должен был тщательно проверить дорожную обстановку перед совершением маневра. Так или иначе, 2 автомобиля столкнулись, и это имело роковые последствия, даже несмотря на низкую скорость.

Сидевший в салоне 3-летний мальчик сильно ударился, притом, что находился в детском автокресле. Позже ребенка забрали в нейрохирургическое отделение с тяжелейшими травмами. Водитель Renault, 29-летняя девушка, и 50-летний шофер «Скорой» практически не пострадали. Состояния алкогольного опьянения у обоих не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU