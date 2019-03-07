В Мурманской области создадут Совет по стратегическому развитию

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-07T13:38:43+03:00

Основной функцией Совета будет принятие оперативных решений по разработке и реализации государственных программ Мурманской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова представила в правительстве доклад о необходимости создать в регионе Совет по стратегическому развитию. По ее мнению, такая необходимость существует, поскольку это позволит оптимизировать работу - создаваемый совет возьмет на себя функции коллегиальных совещательных органов.

– На заседании руководитель областного ведомства предложила ликвидировать три существующие совещательные площадки, функции которых во многом дублируются (Программно-целевой совет, Совет по проектной деятельности и Межведомственную комиссию по указам, - Ред.), и создать для рассмотрения тех же самых вопросов постоянно действующий единый коллегиальный орган, – сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Предполагается, что совет возглавит губернатор. Кроме того, в структуру совета войдут президиум, возглавляемый первым заместителем главы Заполярья, и проектные комитеты, также возглавляемые заместителями.

– В число его задач войдет мониторинг достижения показателей «майских» указов президента 2012 года, – подчеркнула Елена Тихонова.

Напомним, с 2019 года в регионе стартовали 46 региональных проектов, являющихся составляющими федеральных. Все они направлены на достижение целей, утвержденных в соответствии с указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU