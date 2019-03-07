В Мурманской области ЗАТО Островной остался без привозных подарков на 8 марта

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-07T12:49:14+03:00

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Полный вперед! Совсем скоро жители закрытого военного городка отправятся домой. Единственное судно, которое осуществляет перевозки между Мурманском и ЗАТО Островной, вот-вот отчалит. Правда, случится это после задержки, которая грозит неприятными последствиями для пассажиров.

По крайней мере, об отходе 7 марта сообщили пользователи соцсети, в группе «Гремиха, Мурманск-140, Островной». Источник - рабочий экипаж судна. Что касается владельцев теплохода, компании «Мурманское морское пароходство», то ответить на вопросы «КП» там отказались.

Вопросы касались прояснения причины того, почему задержалось судно. Стоит отметить, что, даже если «Еланская» выйдет сегодня, 7 марта, прибытие в Островной ожидается лишь спустя несколько суток. К чему это приведет?

- В этом году на 8 марта Островной остался без продуктов, подарков и цветов, - с горечью констатируют пользователи уже упомянутого паблика (группы).

По официальной версии, застревание «Клавдии Еланской» в порту Мурманск связано с неблагоприятными погодными условиями. Впрочем, это не рекорд - бывало такое, что теплоход задерживался на целую неделю и даже больше.

ИСТОЧНИК KP.RU