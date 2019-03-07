2019-03-07T10:54:45+03:00
Происшествия

Семья мальчика-инвалида из Ковдора, которого потеряли в детском саду, получит 7 тысяч рублей

Прокуратура через суд добилась наказания для дошкольного учреждения
Мария ПАШЕНКОВА
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Пятилетний Егор не понимал, что уходить самому с прогулки опасно. А воспитатели за ним недоглядели.Пятилетний Егор не понимал, что уходить самому с прогулки опасно. А воспитатели за ним недоглядели.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В декабре 2018 года бурное обсуждение вызвал рассказ мамы особенного ребенка из Ковдора. Женщина была возмущена тем, что ее пятилетний сын Егор, который не говорит и не ориентируется в пространстве, ушел из садика на вечерней прогулке, а воспитатели за ним недоглядели.

Напомним, ребенка увидел рядом с автозаправкой водитель, который обратился в полицию. К тому моменту Егорку уже стали искать родные - его дядя пришел забирать племянника, и не обнаружил его в учреждении.

Родители, которые едва не поседели из-за этой истории, обратились в прокуратуру с просьбой найти виноватых и наказать их. Спустя несколько месяцев - а произошла эта история еще летом - стали известны итоги разбирательства.

Дело было передано в Ковдорский районный суд, но там в иске прокурору отказали. Служители Фемиды не нашли оснований ни для выплаты моральной компенсации, ни для наказания сотрудников садика или его руководства.

- Не согласившись с решением Ковдорского районного суда, прокурором было принесено апелляционное представление. Из-за веских доводов и причин решение суда первой инстанции было отменено и по делу приняли новое решение, - уточнили в ведомстве.

Поэтому семья Егорки должна получить моральную компенсацию - 7 тысяч рублей, а садик заплатить штраф за нарушение прав потребителя образовательной услуги - 3,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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