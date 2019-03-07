Семья мальчика-инвалида из Ковдора, которого потеряли в детском саду, получит 7 тысяч рублей
В декабре 2018 года бурное обсуждение вызвал рассказ мамы особенного ребенка из Ковдора. Женщина была возмущена тем, что ее пятилетний сын Егор, который не говорит и не ориентируется в пространстве, ушел из садика на вечерней прогулке, а воспитатели за ним недоглядели.
Напомним, ребенка увидел рядом с автозаправкой водитель, который обратился в полицию. К тому моменту Егорку уже стали искать родные - его дядя пришел забирать племянника, и не обнаружил его в учреждении.
Родители, которые едва не поседели из-за этой истории, обратились в прокуратуру с просьбой найти виноватых и наказать их. Спустя несколько месяцев - а произошла эта история еще летом - стали известны итоги разбирательства.
Дело было передано в Ковдорский районный суд, но там в иске прокурору отказали. Служители Фемиды не нашли оснований ни для выплаты моральной компенсации, ни для наказания сотрудников садика или его руководства.
- Не согласившись с решением Ковдорского районного суда, прокурором было принесено апелляционное представление. Из-за веских доводов и причин решение суда первой инстанции было отменено и по делу приняли новое решение, - уточнили в ведомстве.
Поэтому семья Егорки должна получить моральную компенсацию - 7 тысяч рублей, а садик заплатить штраф за нарушение прав потребителя образовательной услуги - 3,5 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU