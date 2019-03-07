В Мурманске появится новый памятник в районе Пяти Углов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-07T10:48:22+03:00

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Есть у спасателей областного центра любимый образец спецтехники. А точнее, модель - ЗИЛ-130. Хотя выпускали такие автомобили еще в советском союзе, некоторые пожарные не желают их менять на что-либо новое. Уж очень простое и понятное управление, да и механика неплохая.

Не исключено, что совсем скоро эта машина прочно пропишется в самом центре Мурманска. В городе появится новый памятник сотрудникам МЧС. А если говорить более конкретно, то пожарному автомобилю.

- Мы долго выбирали место, но в итоге решили, что это будет пожарная часть №1, недалеко от Пяти Углов. Еще мы решили, с оглядкой на других коллег, заложить капсулу с пожеланием другим пожарным 2069 года, - заметил начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров.

На самом деле, проект памятника появился еще в далеком 1988 году. Об этом много писала тогдашняя пресса, собирались деньги, составлялся проект в Санкт-Петербурге, но до воплощения в жизнь дело, почему-то, так и не дошло.

Примерно так выглядят памятники ЗИЛу в других городах. Фото: carakoom.com

- Мы решили восстановить справедливость и реализовать эту идею спустя 30 лет. Отчасти на спонсорские средства, отчасти на деньги каждого пожарного. Предварительные мероприятия уже начались, - продолжает Руслан Владимирович.

Настоящий ЗИЛ-130 поставят возле пожарной части №1 (ул. Самойловой, 7) в середине осени 2019 года. Подобные памятники, кстати, есть и в других городах. Например, в Каменске.

ИСТОЧНИК KP.RU