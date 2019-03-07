2019-03-07T09:50:29+03:00
Происшествия

В Апатитах пенсионер предложил соседям выбрать пулю, а потом пошел с ружьем на полицейского

А потом удивился, что на него ругаются [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Пенсионер повесил в подъезде записку, которая испугала соседей. Фото: hibinform.ruПенсионер повесил в подъезде записку, которая испугала соседей. Фото: hibinform.ru
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Жителям дома №29 на улице Строителей в Апатитах не удалось выспаться этой ночью. А все из-за агрессивного старичка-соседа, который мог бы устроить кровопролитие, если бы не полицейские.

Накануне он повесил в подъезде записку. Почерк не разборчив, кажется, что ее автор не в себе. Но одно можно прочитать четко: "Пулю выбери и жди". Угроза была не голословной - дома у мужчины было охотничье ружье. Поэтому соседи ждать не стали и позвонили в "02".

Патрульно-постовая служба приехала к нехорошей квартире около часа ночи. А затем начался опасный "спектакль". Стражи порядка разговаривали на лестничной площадке с женщиной, от которой поступило заявление. В этот момент буйные старичок тихо вышел... с ружьем. И направил его и на полицейского, и на соседку. Но представители правоохранительных органов не растерялись.

Им хватило несколько секунд, чтобы громко приказать мужчине положить оружие. Потом они достали табельные пистолеты, и уже скоро у пенсионера забрали ружье и заковали руки в наручники.

- Пойдем домой, а? - уже робко спросил буйный старик. - Чего вы ругаетесь?

Но путь его лежал совсем в другом направлении.

- Мужчина был доставлен в полицейский участок, где находится до сих пор. В отношении него проводится процессуальная проверка, - рассказала "КП" заместитель начальника отдела информации и общественных связей подполковник внутренней службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Видео выходки мужчины уже попало в сеть.

В Апатитах пенсионер пошел с ружьем на соседей и полицейского.Автор: hibinform.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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