2019-03-07T09:04:23+03:00
Общество

Житель Мурманской области через суд боролся за награды отца-ветерана, которые насильно забрали в музей

Ордена изъяли прямо в день смерти мужчины, прошедшего Великую Отечественную войну
Мария ПАШЕНКОВА
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В числе наград, которые забрали у вдовы и сына фронтовика, был орден Александра Невского.В числе наград, которые забрали у вдовы и сына фронтовика, был орден Александра Невского.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Фонды музеев пополняются разными способами. Что-то отдают коллекционеры, что-то покупается, бывает, что и на мусорках находятся ценные вещи, которые выкинули по незнания. Но бывает и обратная ситуация - музей отдает экспонаты в частные руки.

В Мурманской области такая процедура прошла через суд. В него обратился житель Мурманской области, который хотел вернуть награды отца-фронтовика. Забрали у семьи их еще в советское время, когда это разрешал делать закон.

- Мужчина указал, что его отец инженер-подполковник служил в войсковой части 30870 Североморска. Во время Великой Отечественной войны он был награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Александра Невского. В день смерти участника войны 2 августа 1971 года представители войсковой части, руководствуясь постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 07.07.1941 «Об орденах и медалях СССР умерших, или безвестно отсутствующих награжденных» изъяли боевые ордена у матери истца и передали на хранение в Военно-морской музей Северного флота, - рассказали подробности дела в Ленинском суде.

Сотрудники храма истории настаивали: ордена забрали по букве закона, для возвращения повода нет. Тем более, что они включены в государственную часть музейного фонда РФ. И уже относятся к Минкульту. В ведомстве тоже пытались доказать, что госнаграды, которые забрали для выставок и хранения, обратно уже не получить.

Но суд так не решил: он постановил вернуть ордена сыну ветерана. Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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