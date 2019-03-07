Соцсети: Под Мурманском браконьер поджег машину вместе с пойманным крабом

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-07T11:53:53+03:00

Улики успели вытащить до того, как огонь охватил всю машину. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Но правоохранители успели вытащить улики до того, как они сгорели в пламени [видео]

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Какое-то крабовое безумие накрыло жителей Заполярья. Напомним, на днях на трассе "Мурманск - Заполярный" пограничники задержали ГАЗель с двумя тоннами камчатского краба. Груз на 13 миллионов рублей 28-летний водитель купил у браконьеров якобы за 50 тысяч целковых. Его «коллега», который попал в цепкие руки правоохранителей недалеко от отворотки на Килпъявр, с таким же запрещенным уловом решил, что его ВАЗ-2109 стоит меньше грозящего штрафа.

- Водитель при задержании поджог машину - пытался улики уничтожить, да пока салон разгорался, мешки с крабом успели вытащить. В браслетах увезли, - сообщил подробности ЧП в соцсетях Юрий Коваленко.

На фото, сделанных северянином, хорошо видно четыре набитых до отказа мешка с деликатесами. Пока неизвестно, насколько правоохранители оценили улов изобретательного браконьера. А вот ликвидировать последствия такого кардинального устранения улик пришлось пожарным.

- Сообщение о возгорании автомобиля на 1427 километре автодороги "Кола" поступило в 15.31 6 марта. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения в составе 5 человек и двух единиц техники. Причины пожара устанавливаются, - рассказали в МЧС по Мурманской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/695835" frameborder="0"></iframe> В районе Килпъявр горит автомобиль.Мурманская область, трасса Р-21"Кола". Видео: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU