Соцсети: Под Мурманском браконьер поджег машину вместе с пойманным крабом
Какое-то крабовое безумие накрыло жителей Заполярья. Напомним, на днях на трассе "Мурманск - Заполярный" пограничники задержали ГАЗель с двумя тоннами камчатского краба. Груз на 13 миллионов рублей 28-летний водитель купил у браконьеров якобы за 50 тысяч целковых. Его «коллега», который попал в цепкие руки правоохранителей недалеко от отворотки на Килпъявр, с таким же запрещенным уловом решил, что его ВАЗ-2109 стоит меньше грозящего штрафа.
- Водитель при задержании поджог машину - пытался улики уничтожить, да пока салон разгорался, мешки с крабом успели вытащить. В браслетах увезли, - сообщил подробности ЧП в соцсетях Юрий Коваленко.
На фото, сделанных северянином, хорошо видно четыре набитых до отказа мешка с деликатесами. Пока неизвестно, насколько правоохранители оценили улов изобретательного браконьера. А вот ликвидировать последствия такого кардинального устранения улик пришлось пожарным.
- Сообщение о возгорании автомобиля на 1427 километре автодороги "Кола" поступило в 15.31 6 марта. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения в составе 5 человек и двух единиц техники. Причины пожара устанавливаются, - рассказали в МЧС по Мурманской области.
В районе Килпъявр горит автомобиль.Мурманская область, трасса Р-21"Кола". Видео: vk.com/murmansk_dtp.
ИСТОЧНИК KP.RU