В Мурманске офицер выкинул кошку и пса в подъезд и уехал служить в другой город

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-06T18:17:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Увы, офицерские погоны - уже давно не признак высоких моральных качеств. Сегодня позволить себе предать могут вполне состоятельные и, казалось бы, приличные люди. Именно так произошло в одном из домов столицы Заполярья.

- Военный офицер просто вышвырнул своих животных в общий тамбур и уехал с семьей служить в другой город. Несколько дней 1,5-годовалый пес Ричи и кошка Руна жили в предбаннике, а потом перешли под нашу опеку. По словам соседей, собака большую часть жизни провела на самовыгуле, добывая себе еду на местных помойках. Для Руны уже найдена передержка, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало об очередном предательстве.

Кончено, пополнение в рядах подопечных ударило по карману группы - относится к Ричи и Руне по образцу прежних хозяев волонтерам не позволяет совесть. Помимо затрат на питание и лекарство от паразитов, зоозащитникам надо еще найти деньги на стерилизацию пса и кошки. Если есть желающие поучаствовать в судьбе «офицерских» питомцев, посильную сумму можно перечислить на карту Юлии Рекало 5469 4100 1207 8790, к которой привязан номер телефона 8-964-683-01-30 с пометкой «Для Ричи и Руны».

ИСТОЧНИК KP.RU