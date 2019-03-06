Под Верхнетуломским от разъяренных собак отбили маленькую краснокнижную косулю

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-06T17:10:31+03:00

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Напасть на лося в одиночку рискнет не каждая охотничья собака. А вот на детенышей стая бездомных псов накинется без раздумий - легкая добыча. Такой случай произошел под Верхнетуломским, где жертвой стала маленькая косуля.

К счастью, местные жители заметили, как собаки терзают детеныша, и отбили его. А потом стали думать, как его спасать. Сначала позвонили в охотнадзор, а уже его специалисты обратились в областной веткомитет.

Закон джунглей и естественный отбор в данном случае не работают: бросить косулю умирать нельзя. Европейский вид занесен в Красную книгу Мурманской области. Поэтому закон велит обязательно помогать ему выживать.

- Сейчас животное находится примерно в 40 километрах от Верхнетуломского, в лесу у Марфинской дороги. Косулю завели в сарай, чтобы она не ушла в лес, - рассказал "КП" председатель комитета по ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области Алексей Касаткин. - Наши специалисты выехали на место.

Они осмотрят малышку, оценят ее раны. А потом доставят на страусиную ферму, где будут ее выхаживать. Потом, как только здоровье позволит, отпустят на свободу.

Напомним, прошлой весной в Полярных Зорях тоже выхаживали косулю.

ИСТОЧНИК KP.RU