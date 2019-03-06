Знаменитый исследователь северного сияния из Мурманской области скончался по пути в больницу

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-06T18:09:55+03:00

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В научных кругах Заполярья оплакивают весомую потерю. Скоропостижно скончался заслуженный сотрудник Полярного геофизического института Апатитов. Сергей Черноус был известен, в первую очередь, как исследователь северного сияния.

Значительную часть своего таланта и жизни 75-летний ученый посвятил изучению данного природного явления. А еще апатитчанин фотографировал красивые сполохи и собирал связанные с ними интересные легенды. Вершиной такого творчества стала книга «Северные сияния», вышедшая в 2018 году.

Хотя коллеги Сергея Александровича и сожалеют о смерти ученого, это горестное событие не стало для них неожиданностью. В последнее время северянин тяжело болел из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Скончался Сергей Черноус в Ленинградской области, 2 марта, по пути в больницу - внезапно стало плохо, подвело сердце.

- Научная и организаторская деятельность Сергея Александровича неизменно носила оригинальный, новаторский характер. Творческий подход, недюжинный дар научно-технического прогноза всегда придавали неизгладимые, узнаваемые черты его решениям, - сообщили в некрологе сотрудники ПГИ Апатитов.

До самой смерти ученый оставался интересным и приятным собеседником. Его похороны состоятся 9 марта в Ленобласти, где живут родственники известного апатитчанина.

Редакция «КП» выражает искренние соболезнования коллегам и близким Сергея Черноуса.

ИСТОЧНИК KP.RU