В Мурманске угнали Lexus и Ford Explorer

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-06T16:54:18+03:00

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Что объединяет Lexus и Ford Explorer? Цены на эти иномарки начинаются от 2,8 миллиона рублей, а перевалить, в зависимости от комплектации, могут и за 5 миллионов.

Может, это и подкупило злоумышленников, которые решили забрать машины у мурманских хозяев. Lexus RX350 был угнан 1 марта около 22.00 в Первомайском округе - на проспекте Кольский. А Ford Explorer - через 4 дня и на проспекте Ленина.

- Сейчас по факту случившегося возбуждены уголовные дела, - рассказала "КП" инспектор по взаимодействию со СМИ ОМВД по городу Мурманску Надежда Птицына.

Пока что ответа на вопрос, связаны ли угоны между собой, нет. Но такую версию в полиции рассмотрят, ведь в городе уже действовали банды, угонявшие дорогие иномарки. Впрочем, злоумышленники не только крадут машины, но и просто повреждают: в декабре на улице Софьи Перовской неизвестные расстреляли Porsche Cayenne.

ИСТОЧНИК KP.RU