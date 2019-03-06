В Апатитах пенсионер зарезал соседа из-за громкой музыки

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-06T14:57:44+03:00

Пострадавший сам ворвался в квартиру к обвиняемому, в результате чего пожилой мужчина и схватился за холодное оружие

Изменить размер текста: A A

В Мурманской области расследуется необычное уголовное дело. Что же в нем удивительного? А то, что, хотя речь идет о жестокой расправе, читатели вряд ли будут ненавидеть злодея. Уж очень близка нам всем бытовая ситуация, в которую попал обвиняемый - 57-житель Апатитов.

Пенсионер разволновался из-за жуткого шума, который устроили жильцы за стеной. А потом, в результате вспыхнувшей ссоры, сорвался и убил человека. Подробности этой трагической (для всех ее участников) истории нам сообщили в следственном комитете Заполярья.

- В ночное время обвиняемый, находясь по месту жительства, раздраженный громкой музыкой, игравшей в соседней квартире, стал стучать по стене. Таким образом мужчина пытался привлечь внимание соседа. Пребывающий в состоянии алкогольного опьянения 31-летний сосед ворвался в квартиру обвиняемого, начав устный конфликт, - сообщает пресс-служба следственного комитета по Мурманской области.

Чтобы защититься от буяна, пенсионер схватился за кухонный нож. Незваный гость мигом протрезвел и выбежал из квартиры, но, на свою беду, замешкался в подъезде. А разъяренный пенсионер уже не контролировал себя - в ярости он замахнулся ножом. Потом еще раз, и еще...

Пенсионер быстро опомнился, но, к сожалению, вызванные на место врачи уже не спасли пострадавшего. Позже судмедэксперты насчитали 2 проникающих раны на животе и одну - на плече, в районе ключицы. Сейчас убийца активно сотрудничает со следствием. Не исключено, что это уменьшит срок. А грозит мужчине до 15-ти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU