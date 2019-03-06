2019-03-06T13:10:04+03:00
Общество

Мурманский Россельхознадзор проверяет цветы «на вшивость» перед 8 марта

В городе осматривают подарочные букеты на предмет паразитов и вредителей
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области проверяют цветы.В Мурманской области проверяют цветы.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Близится самый торжественный для прекрасной половины человечества день. Самое время сделать подарок сестре, дочери, тете, спутнице жизни, бабушке или маме. Одним словом, всем нашим милым дамам. Жители Мурманской области готовятся к 8 марта.

Мужчины в панике бегают по цветочным киоскам, закупаясь мимозами и прочей ароматной флорой. Но, как говорится, «не все букеты одинаково полезны». Заполярный Россельхознадзор решил проинспектировать качество цветов в Мурманске.

Яркие и очаровательные букеты необходимо «проверить на вшивость» - а вдруг там завелись опасные (для других растений) паразиты? Не хотелось бы, чтобы насекомые ползали по праздничному столу, портя настроение дамам.

- Проверка проводится с 4 по 7 число с целью выявления вредных микроорганизмов, которые включены в перечень карантинных объектов, - рассказали «КП» в Россельхознадзоре по Мурманской области. - Осматривается как сам павильон, так и непосредственно цветы. Как правило, инспектор встряхивает букет над листом белой бумаги. Если насекомые есть, то они должны выпасть. На настоящий момент не обнаружено ни одного карантинного объекта.

Будем надеяться, что оптимистичные показатели от 6 марта сохранятся и в последующие дни. И на праздники нас будут радовать только здоровые цветы. Остается, впрочем, еще одна серьезная проблема, не связанная с насекомыми. Зачастую недобросовестные продавцы опрыскивают букеты, для придания им товарного вида, в связи с чем цветы умирают уже на следующий день после покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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