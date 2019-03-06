2019-03-06T11:45:35+03:00
Происшествия

Январский взрыв газа в Ловозере случился из-за притока воздуха

Кислород ускорил опасные процессы, которые и привели к мощному хлопку, отнявшему человеческую жизнь
Иван ПЕТРОВ
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В результате мощного взрыва весь грузовик смяло, словно модельку. Фото: следственный комитет по Мурманской области.В результате мощного взрыва весь грузовик смяло, словно модельку. Фото: следственный комитет по Мурманской области.
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Не так давно Россию потрясла целая серия трагедий, связанных с бытовым пропан-бутаном. Отчасти коснулась эта «черная полоса» и Мурманскую область. 17-го января в поселке Ловозеро взорвался газ в гараже предприятия, в результате чего один человек скончался, еще двое - попали в больницу.

Уже в первый день стала известна причина трагедии: сотрудники неосмотрительно завели в гараж «подпускающий» грузовой автомобиль на газовом топливе, а потом зашли следом. В результате машина взлетела на воздух вместе с гаражом. Впрочем, отдельные подробности случившегося были доселе неизвестны. Они «всплыли» в ходе недавней конференции спасателей, во время обсуждения безопасного обращения с пропан-бутаном.

- Люди почувствовали запах газа. Что они сделали? Собрались, вдвоем, и зашли в помещение. Недооценили риск. Открытые створки гаража, приток свежего воздуха, физический процесс, хлопок - все. Там даже не было источника открытого огня. - рассказал начальник МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Получается, доступ кислорода оказал неочевидный, на первый взгляд, эффект. Вместо того, чтобы развеять пропан, он только ускорил опасную реакцию. По мнению эксперта, как только северяне ощутили запах газа, следовало сразу вызвать аварийную бригаду и пустить в ход газоанализаторы, чтобы точно выверить концентрацию гибельного вещества в атмосфере. Если бы причастные лица поступили именно так, трагедии наверняка удалось бы избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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