2019-03-06T12:41:34+03:00
Туризм

Авиарейс "Мурманск-Архангельск" возродят в апреле

Самолеты будут летать из одного северного города в другой один раз в неделю
Мария ПАШЕНКОВА
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Первый самолет по маршруту Мурманск-Архангельск-Мурманск полетит 5 апреля.Первый самолет по маршруту Мурманск-Архангельск-Мурманск полетит 5 апреля.Фото: Александр ГЛУЗ
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Готовы ли вы лететь из Мурманска в Архангельск за 43 тысячи рублей и потратить на дорогу 8 часов? Именно до такой цены поднимаются билеты на перелет из одного северного города в другой.

Дело в том, прямой рейс был закрыт прошлой осенью. И пришлось ехать на перекладных или же сесть на поезд "Мурманск-Архангельск", который будет ехать больше суток, но зато билеты будут стоить от 1500 рублей.

Однако теперь снова можно думать о небе. Компания "Северсталь" с 5 апреля отправляет по маршруту современное комфортабельное воздушное судно CRJ-200. Как сообщает аэропорт Архангельска, рейсы будут выполняться по пятницам (вылет по пятницам из Мурманска в 17.45, из Архангельска - 19.25).

Открыт маршрут будет до 26 октября.

Напомним, что ранее неоднократно обсуждалось открытие рейса "Архангельск-Мурманск-Тромсё", который некогда работал, но возрождать его так и не решились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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