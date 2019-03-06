Авиарейс "Мурманск-Архангельск" возродят в апреле
Готовы ли вы лететь из Мурманска в Архангельск за 43 тысячи рублей и потратить на дорогу 8 часов? Именно до такой цены поднимаются билеты на перелет из одного северного города в другой.
Дело в том, прямой рейс был закрыт прошлой осенью. И пришлось ехать на перекладных или же сесть на поезд "Мурманск-Архангельск", который будет ехать больше суток, но зато билеты будут стоить от 1500 рублей.
Однако теперь снова можно думать о небе. Компания "Северсталь" с 5 апреля отправляет по маршруту современное комфортабельное воздушное судно CRJ-200. Как сообщает аэропорт Архангельска, рейсы будут выполняться по пятницам (вылет по пятницам из Мурманска в 17.45, из Архангельска - 19.25).
Открыт маршрут будет до 26 октября.
Напомним, что ранее неоднократно обсуждалось открытие рейса "Архангельск-Мурманск-Тромсё", который некогда работал, но возрождать его так и не решились.
ИСТОЧНИК KP.RU