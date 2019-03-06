2019-03-06T12:21:42+03:00
Происшествия

Североморец обманул пенсионный фонд на 1,6 миллиона рублей

Бывший старший инспектор делал начисления фальшивым пенсионерам
Мария ПАШЕНКОВА
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32-летний североморска решил обмануть Пенсионный фонд "мертвыми душами".32-летний североморска решил обмануть Пенсионный фонд "мертвыми душами".Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В свое время в шоу "Уральские пельмени" была сценка про двух бабок, которые думали, как бы им ограбить Пенсионный фонд России. Шутки шутками, а вот житель Североморска действительно это сделал.

До пенсии ему было еще как до Парижа - мужчине всего-то исполнилось 32 года. Но зато он работал в организации старшим инспектором и придумал схему, которую бы одобрил и Чичиков. Действовала она почти год - с августа 2016 года по июль 2017-го.

- Он заранее выбирал специальных лиц, которые помогали ему. А потом вносил заведомо ложную информацию в служебные документы управления пенсионного фонда в ЗАТО Североморск, чтобы тем платили пенсию. На счета указанных лиц были перечислены денежные средства на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Позже участники схемы их обналичили и отдали подсудимому, - пояснили все детали незамысловатой аферы в прокуратуре Мурманской области.

Североморский районный суд назначил бывшему старшему инспектору 3 года лишения свободы, которые были заменены на "условку" с испытательным сроком. Помогло мужчине то, что раньше он не имел проблем с законом и полностью добровольно возместил причиненный преступлением ущерб.

Подсудимый еще может подать апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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