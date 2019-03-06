2019-03-06T09:53:16+03:00
Происшествия

В Мурманске на стоянке сгорели Mercedes, Kia и снегоход

Больше всего пострадала немецкая машина
Мария ПАШЕНКОВА
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Больше всего огонь повредил Mercedes. Фото: Оскар ЯнсонсБольше всего огонь повредил Mercedes. Фото: Оскар Янсонс
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Неприятный сюрприз ранним утром 6 марта ждал сразу нескольких водителей, которые оставили своих железных коней на автостоянке улицы Капитана Орликовой в районе дома №54 в Мурманске.

Здесь в пятом часу утра начался пожар, сигнал о нем передали уже в 4.29. На место выехали 8 огнеборцев, которые пытались спасти машины.

- Огнем были сильно повреждены два легковых автомобиля и снегоход. У Mercedes уничтожен моторный отсек, передний бампер, колеса и лобовое стекло. У Kia и снегохода Polaris оплавилось покрытие, - пояснили в МЧС по Мурманской области.

Напомним, вечером 5 марта в Мурманске загорелось бывшее общежитие "РЖД" - дом №30 на улице Папанина. Огнеборцы эвакуировали 40 человек, к счастью, пострадавших или погибших не было. Возгорание произошло на двух квадратных метрах деревянного перекрытия между этажами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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