Мурманский долларовый миллиардер впервые попал в список Forbes

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-06T09:19:36+03:00

Стоимость "Норебо", в которой Орлову принадлежит 100% акций, Forbes оценил в 1,1 миллиарда долларов. Фото: www.forbes.ru

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Имя Виталия Орлова хорошо известно в Мурманской области и за ее пределами. Его бизнес пошел вверх благодаря санкциям. Как только их ввели, продукция рыбодобывающей компании "Норебо холдинг" резко стала более востребованной.

И если раньше Виталий Орлов почти не мелькал в списках самых богатых людей страны, то теперь впервые вошел в Топ Forbes.

- Стоимость "Норебо", в которой Орлову принадлежит 100% акций, Forbes оценил в 1,1 миллиарда долларов. Впрочем, бизнесмен рискует не задержаться в рейтинге надолго — в Лондоне с ним судится бывший партнер Александр Тугушев, требующий передать ему треть "Норебо", - сообщает главный по богачам журнал страны.

Также вместе с мурманчанином в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes впервые вошли Татьяна Бакальчук - единственный акционер онлайн-ретейлера Wildberries, Саид Гуцериев, которые владеет благодаря отцу частью акций «Сафмар» — «Русснефти», «Нефтисы», «ФортеИнвеста», «Эльдорадо» и «М.Видео». И четвертый новичок - Владимир Лещиков, которому принадлежат 92 га земли на МКАДе.

ИСТОЧНИК KP.RU