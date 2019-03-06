Из-за неполадок ЗАТО Александровск остался на ночь без интернета

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-06T13:29:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Конец сети наступил минувшим вечером на западном побережье Кольского залива. Дело в том, что сразу в 5 населенных пунктах ЗАТО Александровск: Полярном, Снежногорске, Гаджиево, Белокаменке и Оленьей Губе исчез интернет. Разумеется, такое положение дел пользователям всемирной паутины пришлось не по вкусу.

- Ну, вообще шикарно. Мне готовить надо на работу, а ребенка можно завлечь только мультиками, - возмутился в соцсетях Александр Кречковский.

Земляки его поддержали, отмочив не одну шуточку про наступающий конец света, и что еще немного и пойдут в лес за валежником, чтобы снег топить. Тем более, что мобильные провайдеры тоже не спешили радовать своих пользователей высокой скоростью.

Специалисты телекоммуникационной компании делали все возможное:

- На сети зафиксировано повреждение, в связи с чем у пользователей из указанных населенных пунктов в настоящий момент могут наблюдаться неполадки с предоставлением услуг интернета и IPTV. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления полной работоспособности услуг связи. Приносим свои извинения и благодарим за понимание, - объяснили перебои в «Ростелекоме».

ИСТОЧНИК KP.RU