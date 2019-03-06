Самолету из Мурманска, летевшему в Санкт-Петербург, пришлось уходить на запасной аэродром из-за сильного снегопада

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-06T08:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже которые сутки метели и снегопады не дают работать в штатном режиме международному аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Напомним, на выходных диспетчеры вынуждены были отправить на запасные аэродромы десятки рейсов из-за сильной вьюги. Самолету авиакомпании «Северсталь», выполняющему рейс из Апатитов в северную столицу, удалось приземлиться с трудом – после посадки пилоты сняли на видео заметенную полосу. А спустя пару дней борт из Мурманска вынужден был уйти на запасной аэродром.

- Согласно данным сервиса Flightradar24, над «Пулково» 5 марта кружили сразу пять бортов: из Пхукета, Рима, Стамбула, и еще два из Москвы. Пилоты, выполняющие рейс из Мурманска, вместе с остальными ждали подходящего момента для посадки, а когда самолет был уже над полосой, резко набрали полосу и ушли на запасной аэродром в Москву, - сообщает портал «Мойка78».

В итоге 180 пассажиров вместо города на Неве оказались в Первопрестольной. Правда, там они долго не загостились и уже к вечеру прилетели в пункт назначения.

- Самолет, следующий из Мурманска в Петербург, решено было направить на запасной аэродром во «Внуково» из-за сильного снегопада и ветра. Как только погода позволила, лайнер вернулся в «Пулково», - цитирует портал представителя авиакомпании «Россия», выполняющей этот рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU