Добрались до Мурманска: в Первомайском районе догхантеры рассыпали яд

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-06T11:17:09+03:00

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Кажется, теперь и собаководам столицы Заполярья пришло время переходить на осадное положение – догхантеры добрались до областного центра. Напомним, месяц назад в Ловозере жертвами рассыпанного злопыхателями яда стали семь домашних питомцев. В полиции уже возбудили уголовное дело по этому факту. В середине февраля аналогичная ситуация произошла и в Зверосовхозе. Правда, в правоохранительные органы никто так и не обратился. Теперь пришла очередь мурманчан пожить в страхе за своих любимцев.

- В районе Первомайской остановки, 309 микрорайон по пути к школе №42 рассыпан яд. Точных фото, как это выглядит, к сожалению, нет, но природа порошковая. Наш выпускник – басенджи Спайк вдохнул его, и возможно, лизнул, но не ел. Результат – сильный отек мягких тканей и слизистой, аллергическая реакция. Последствия снимаем уже в течение 14 часов капельницами, - предупреждают об угрозе в группе одного из питомников мурманчанка Юлия Омела.

Ухо в остро теперь надо держать владельцам всех четвероногих: на улице надо строго следить, чтобы собака не нюхала ничего подозрительного, а после внимательно наблюдать за ее поведением и в случае чего бежать к ветеринару. А еще по совету зоозащитников, следует иметь под рукой телефоны и адреса специализированных клиник, работающих круглосуточно, а также запас витамина В6, который является противоядием.

ИСТОЧНИК KP.RU