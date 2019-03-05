2019-03-05T19:40:49+03:00
Общество

В Мурманской области «пропуск-шпион» и «живая цепочка» будут защищать горных экстремалов

В Хибинах разрабатывается новая система для слишком рисковых лыжников и сноубордистов
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области экстремалов защитят от собственного безрассудства. Опасные склоны в Хибинах хотят отгородить, как физически, так и электронно.В Мурманской области экстремалов защитят от собственного безрассудства. Опасные склоны в Хибинах хотят отгородить, как физически, так и электронно.Фото: Людмила ШЕКА
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Текущий год начался с трагического происшествия в горном массиве. Погибла приезжая спортсменка, которая попала под лавину. Как ни горько это признавать, но молодая сноубордистка сама спровоцировала ЧП в Хибинах.

Девушка нарочно выезжала с друзьями на необорудованный склон - пощекотать нервы. Множество отчаянных экстремалов погибало по этой же причине и до нее. Теперь в Мурманской области пытаются решить, казалось бы, неразрешимую проблему. Как бы огородить опасные склоны, чтобы сорвиголовы держались от них подальше?

Запретительные таблички, увы, не работают - они еще больше распаляют охотников за адреналином. Зато одна из туристических компаний в Хибинах предложила оригинальное решение.

- Их идея заключается в том, чтобы в «скипасс» (проездной билет для спортсмена -ред.) встроить GPS-модуль, чтобы на карте было видно их метоположение и все пересесчения. Чтобы, в случае выезда за разрешенную зону, об этом стало известно и принимались превентивные меры, - пояснил начальник МЧС по Мурманской области Руслан Назаров.

Если подобную систему введут, это будет первый прецедент на территории Европы. Еще более оригинальным выглядит способ с участием волонтеров. Предлагается, что они будут вставать плечом к плечу на границе опасных склонов.

Такая вот «живая цепочка» должна отпугнуть даже самого ретивого экстремала. Понятное дело, стоять на месте в режиме 24/7 ни один человек не сумеет. Предполагается, что подобный способ найдет применение только в самые «горячие» для катаний дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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