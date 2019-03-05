2019-03-05T18:35:20+03:00
Общество

На улицах Мурманска пустят новые автобусы

Еще 10 новых машин пополнят автопарк этой весной
Анна СТЕПАНОВА
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«Электротранспорт» осуществляет регулярные пассажирские перевозки с 2014 года. Фото: администрация города Мурманска.«Электротранспорт» осуществляет регулярные пассажирские перевозки с 2014 года. Фото: администрация города Мурманска.
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Совсем скоро по дорогам города будет курсировать 113 троллейбусов и 118 автобусов. Именно столько машин сейчас находятся в распоряжении АО «Электротранспорт». Согласитесь, внушительная цифра.

Накануне автопарк предприятия пополнился очередными новинками.

– Машины прошли техосмотр и готовы к выходу на линию. Два автобуса МАЗ-103 выйдут на основные маршруты, автобус малой вместимости ГАЗель будет использован для довозочных маршрутов, – объясняет генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков.

И их количество только продолжит увеличиваться - весной предприятию поставят еще 10 автобусов. Договор на поставку планируют подписать уже на этой неделе.

Напомним, в прошлом году «Электротранспорт» приобрел 10 троллейбусов и 6 автобусов. Также отметим, что в 2018-м Мурманск занял 5 место в рейтинге российских городов, жители которых удовлетворены работой общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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