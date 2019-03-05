2019-03-05T17:09:36+03:00
Происшествия

На трассе "Мурманск-Заполярный" остановили ГАЗель с 2 тоннами камчатского краба

Браконьерский деликатес оценивается в 13 миллионов рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Объем незаконно выловленного краба потянул на 13 миллионов рублей.Объем незаконно выловленного краба потянул на 13 миллионов рублей.Фото: Антон ПИКУС
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Аппетит браконьеров иногда переходит все границы. Часто в машинах, увозящих камчатских крабов из Мурманской области на продажу находят около центнера деликатеса. Недавно задержали очень крупную партию.

На трассе "Мурманск - Заполярный" пограничники управления ФСБ России по западному арктическому району остановили ГАЗель. А внутри - богатый улов.

- Было обнаружено 1794 секции камчатского краба, общим весом 1,9 тонны. Причиненный ущерб составил 12,8 миллионов рублей, - пояснили в ФСБ.

25-летний водитель ГАЗели попытался оправдаться. Мол, купить краба для личного пользования у неизвестных. Заплатил 50 тысяч рублей, и то не весь груз его - часть попросили отвезти в Мурманск. Но северянину не поверили. Машину и краба у него изъяли, а против молодого человека завели административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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