На трассе "Мурманск-Заполярный" остановили ГАЗель с 2 тоннами камчатского краба
Аппетит браконьеров иногда переходит все границы. Часто в машинах, увозящих камчатских крабов из Мурманской области на продажу находят около центнера деликатеса. Недавно задержали очень крупную партию.
На трассе "Мурманск - Заполярный" пограничники управления ФСБ России по западному арктическому району остановили ГАЗель. А внутри - богатый улов.
- Было обнаружено 1794 секции камчатского краба, общим весом 1,9 тонны. Причиненный ущерб составил 12,8 миллионов рублей, - пояснили в ФСБ.
25-летний водитель ГАЗели попытался оправдаться. Мол, купить краба для личного пользования у неизвестных. Заплатил 50 тысяч рублей, и то не весь груз его - часть попросили отвезти в Мурманск. Но северянину не поверили. Машину и краба у него изъяли, а против молодого человека завели административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU