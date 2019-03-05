Мурманская область оказалась одним из главных любителей вина в стране

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-05T16:41:09+03:00

По статистике, один северянин в месяц выпивает по 400 мл напитка

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Ученые не раз доказали, что алкоголь в мороз не так уж хорошо согревает. Но статистика неумолима - именно жители холодных регионов больше всего выпивают напитков с градусом. Например, это подтвердило последнее исследование от Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя.

Его аналитики взяли данные Единой государственной автоматизированной информационной системы за январь этого года и посмотрели, в каких региона особенно много пьют вина, а где к нему относятся прохладно.

Оказалось, что больше всего виноградный напиток любят в Ненецком автономном округе. В среднем, на душу населения здесь приходится 0,6 литра.

- На втором месте расположился Санкт-Петербург (0,5 литра), далее идут Московская область, Карелия и Мурманская область - 0,4 литра вина за месяц, - приводит данные исследования RT.

Кажется, что в списке должны быть и южные субъекты, ведь кавказское радушие и гостеприимство прочно ассоциируются с застольем с непременным шашлыком и вином. Но Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Северная Осетия оказались внизу списка по потреблению данного алкогольного напитка.

ИСТОЧНИК KP.RU