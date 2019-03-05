Мурманчанина Андрея Зеленова наградили в мэрии Москвы
История Андрея непроста. Он - инвалид-колясочник, который стал известен после своей экспедиции от Варзуги к Хибинам. Вместе с командой за 6 дней он преодолел 600 километров на снегоходе. Но мало кто знает, что мурманчанин также ведет активную волонтерскую деятельность.
Его заслуги отметили в Москве, куда он переехал из Мурманска. На прошлой неделе в мэрии столицы прошло торжественное награждение добровольцев, благодарности лидерам волонтерских движений вручал лично Сергей Собянин.
– Есть вещи, которые ни за какие деньги не купишь - это искреннее соучастие и доброта. Благодаря тем, кто находится в этом зале, десяткам тысяч ваших друзей и коллег, Москва становится другой. Не физически, а с точки зрения душевности, – обратился мэр к собравшимся 25 февраля.
Своим впечатлением от встречи Андрей Зеленов поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
– С самого первого дня, как я оказался в Москве, я занимался волонтерством и не особо-то об этом рассказывал, так как это - от чистого сердца и без расчета на какую-либо награду, поэтому благодарность мэра мне вдвойне приятна, – написал он. – Опыт, полученный мной в качестве волонтера, сильно обогатил мою жизнь.
Напомним, в феврале в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Полярный путь». Картина рассказывает о путешествии нашего земляка к Хибинам: Андрей выступает в ней и как продюсер, и как главный герой.
ИСТОЧНИК KP.RU