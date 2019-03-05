2019-03-05T17:49:04+03:00
Общество

Мурманчанина Андрея Зеленова наградили в мэрии Москвы

Колясочник, прославившийся своим экстремальным путешествием по Кольскому полуострову, ведет активную волонтерскую деятельность
Анна СТЕПАНОВА
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Торжественное награждение лидеров некоммерческого сектора и добровольцев, внесших значительный вклад в развитие волонтерского движения в столице, проходило в Белом зале мэрии на Тверской.Торжественное награждение лидеров некоммерческого сектора и добровольцев, внесших значительный вклад в развитие волонтерского движения в столице, проходило в Белом зале мэрии на Тверской.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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История Андрея непроста. Он - инвалид-колясочник, который стал известен после своей экспедиции от Варзуги к Хибинам. Вместе с командой за 6 дней он преодолел 600 километров на снегоходе. Но мало кто знает, что мурманчанин также ведет активную волонтерскую деятельность.

Его заслуги отметили в Москве, куда он переехал из Мурманска. На прошлой неделе в мэрии столицы прошло торжественное награждение добровольцев, благодарности лидерам волонтерских движений вручал лично Сергей Собянин.

– Есть вещи, которые ни за какие деньги не купишь - это искреннее соучастие и доброта. Благодаря тем, кто находится в этом зале, десяткам тысяч ваших друзей и коллег, Москва становится другой. Не физически, а с точки зрения душевности, – обратился мэр к собравшимся 25 февраля.

Своим впечатлением от встречи Андрей Зеленов поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

– С самого первого дня, как я оказался в Москве, я занимался волонтерством и не особо-то об этом рассказывал, так как это - от чистого сердца и без расчета на какую-либо награду, поэтому благодарность мэра мне вдвойне приятна, – написал он. – Опыт, полученный мной в качестве волонтера, сильно обогатил мою жизнь.

Напомним, в феврале в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Полярный путь». Картина рассказывает о путешествии нашего земляка к Хибинам: Андрей выступает в ней и как продюсер, и как главный герой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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