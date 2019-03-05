В Умбе дворовая собака покусала двоих детей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-05T14:53:05+03:00

За свою агрессию собака из Умбы вполне может поплатиться жизнью. Правда, сначала, чтобы власти получили сигнал и передали его службе отлова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Увы, но понимание, что бездомные собаки - последствие человеческой безответственности мало помогают, когда с виду безобидная псина бросается на тебя или твоего ребенка. Вот и в Умбе на улице Беломорская собака уже дважды напала на детей, но управы на нее пока не нашли.

- 2 и 3 марта в местную полицию поступило два заявления о нападение собаки. В первом случае животное порвало куртку мальчику, а на следующий день поцарапало лицо маленькой девочке, - рассказывает "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Местные жители негодуют в группе "Подслушано в Умбе и во всем Терском районе №1":

- Ситуация абсурдная, и хозяин есть, а вроде его и нет. Привлечь к ответственности нельзя. Собака всегда на самовыгуле.

Однако в полиции уверяют, что животное, напавшее на детей, бездомное. Для принятия мер реагирования все материалы направлены в администрацию Терского района. Правда, там о покусанных маленьких северянах пока не слышали, хотя власти сидят в Умбе.

- Как только к нам поступят материалы, сотрудники организации незамедлительно выедут по указанному адресу и отловят животное. Именно так и произошло после новогодних праздников. Кстати, сигнал поступил с детской площадки, которая также находится на улице Беломорской, - отметил заместитель главы администрации Терского района Федор Терещук.

ИСТОЧНИК KP.RU