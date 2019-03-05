2019-03-05T14:53:05+03:00
Происшествия

В Умбе дворовая собака покусала двоих детей

Принять меры должна местная администрация
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
За свою агрессию собака из Умбы вполне может поплатиться жизнью. Правда, сначала, чтобы власти получили сигнал и передали его службе отлова.За свою агрессию собака из Умбы вполне может поплатиться жизнью. Правда, сначала, чтобы власти получили сигнал и передали его службе отлова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Увы, но понимание, что бездомные собаки - последствие человеческой безответственности мало помогают, когда с виду безобидная псина бросается на тебя или твоего ребенка. Вот и в Умбе на улице Беломорская собака уже дважды напала на детей, но управы на нее пока не нашли.

- 2 и 3 марта в местную полицию поступило два заявления о нападение собаки. В первом случае животное порвало куртку мальчику, а на следующий день поцарапало лицо маленькой девочке, - рассказывает "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Местные жители негодуют в группе "Подслушано в Умбе и во всем Терском районе №1":

- Ситуация абсурдная, и хозяин есть, а вроде его и нет. Привлечь к ответственности нельзя. Собака всегда на самовыгуле.

Однако в полиции уверяют, что животное, напавшее на детей, бездомное. Для принятия мер реагирования все материалы направлены в администрацию Терского района. Правда, там о покусанных маленьких северянах пока не слышали, хотя власти сидят в Умбе.

- Как только к нам поступят материалы, сотрудники организации незамедлительно выедут по указанному адресу и отловят животное. Именно так и произошло после новогодних праздников. Кстати, сигнал поступил с детской площадки, которая также находится на улице Беломорской, - отметил заместитель главы администрации Терского района Федор Терещук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе "Мурманск-Заполярный" остановили ГАЗель с 2 тоннами камчатского краба
Мурманская область оказалась одним из главных любителей вина в стране
Под Североморском в озере Среднее Ваенгское нашли одежную щетку и обрывки кожаного плаща
В Мурманске появился новый театральный проект «Читка»
В Гаджиево сбитую собаку перепутали с ребенком
В Кандалакше сфотографировали загорающего тюленя
Апатитчанина, не желавшего платить "наркотический" штраф, нашли через "ВКонтакте"
Житель Мурманска потерял iPhone за 100 тысяч и джинсы, пригласив домой девушку
Храброму водителю из Североморска, предложившему инспектору ГИБДД взятку в 3 тысячи, назначили только штраф
Басманный районный суд Москвы займется нарушениями на железной дороге в Мурманской области
Мурманской области предлагают на час погрузиться в темноту
Близнецы, Раки и Тельцы чаще всего летают в Мурманск
Строители обесточили целое село в Мурманской области, оборвав кабель на 6 тысяч вольт
Борющийся с редким видом рака маленький мурманчанин начал готовиться к школе