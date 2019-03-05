2019-03-05T14:05:48+03:00
Общество

Под Североморском в озере Среднее Ваенгское нашли одежную щетку и обрывки кожаного плаща

Личные вещи принадлежали экипажу бомбардировщика ПЕ-2, который затонул почти 80 лет назад
Иван ПЕТРОВ
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Завершился новый этап поисковой операции на озере Среднее Ваенгское, где затонул советский бомбардировщик. Фото: vk.com/avialostЗавершился новый этап поисковой операции на озере Среднее Ваенгское, где затонул советский бомбардировщик. Фото: vk.com/avialost
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Поисковики из солнечного Татарстана снова и снова посещают холодное Заполярье. Здесь историки и дайверы находят массу интересного. В начале марта казанская молодежная организация «Объединение Отечество» завершила очередную экспедицию.

Поисковики вновь обследовали озеро Среднее Ваенгское. Здесь во времена Великой Отечественной войны затонул бомбардировщик ПЕ-2. Экипаж, к сожалению, погиб, но на борту воздушного судна сохранилась целая масса нетронутых материалов. Для военной истории они представляют серьезный интерес! Поэтому неугомонные дайверы ныряют за военными артефактами в ледяную пучину. И каждый раз находят что-нибудь новенькое.

- Во время последней экспедиции нам удалось поднять некоторые личные вещи членов экипажа: щетка одежная, фрагмент кителя, а также фрагменты кожаного «реглана». Так называется плащ, который надевали летчики. Во время предыдущих экспедиций мы поднимали ручку, монеты, планшет с картами, а еще «регланы» и кители, - рассказал «КП» сотрудник объединения Отечество, поисковик Илья Прокофьев.

Основная задача, которая стояла перед участниками последней экспедиции - испытание новой аппаратуры для подводного поиска на глубине 15 метров. Более подробно об удивительных находках на дне озера мы сообщали ранее, в материале «КП» о летней экспедиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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