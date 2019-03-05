В Гаджиево сбитую собаку перепутали с ребенком

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-05T12:53:16+03:00

Авария в Гаджиево действительно произошла. Но сбили не ребенка, а собаку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Соцсети сообщили о смертельном ДТП, не разобравшись в деталях

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С соцсетями сложно конкурировать в скорости распространения информации. Происходит авария, и уже через несколько минут пост о ней появляется в пабликах. Но не всегда это хорошо.

- В Гаджиево на пешеходном переходе ребенка сбили. Кажется, совсем. Года три, судя по размерам, - такой анонимный пост появился в группе "Мурманск ДТП ЧП" днем 5 марта.

И он поразил северян. "Там две улицы. Как так-то?" - удивляется в комментариях Александр Ложкин.

К счастью, в ГИБДД Мурманской области пояснили- эта авария не так страшна, как ее преподнесли в "ВКонтакте".

- Ребенка не было. Женщина за рулем сбила бездомную собаку, - пояснил инспектор по особым поручениям Александр Игнатович.

Напомним, в Мурманской области ДТП с животными в последнее время часто стали на слуху. Так, в столице Заполярья водитель сбил собаку и оставил ее умирать. А вот под Кильдинстроем таксист и дальнобойщик спасли четвероногого друга.

ИСТОЧНИК KP.RU