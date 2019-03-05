В Кандалакше сфотографировали загорающего тюленя

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-05T12:25:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Гренландские тюлени - визитная карточка Кандалакшского залива. Их ждут весной: вода еще скована льдом, зато очень удобно выбраться на льдину или берег, и понежиться на солнышке. А вот постоянно в заливе живут кольчатая нерпа и морской заяц.

В этом году местные жители переживали, приплывут ли эти обаятельные животные. Ведь если рыбы в заливе будет мало, тюлени пойдут кормиться в другое место. На днях же рядом с отводным каналам заметили очаровательного лежебоку, принимавшего солнечные ванны в гордом одиночестве.

Греющегося на солнышке тюленя заметили на днях в Кандалакше. Фото: Максим Пустохин

К слову, Кандалакша - едва ли не единственный город в мире, где тюлени подходят так близком к людям. Обычно приплывают еще дети, но уже они не боятся выпрашивать у кандалакшан и туристов еду. Кстати, подкармливать тюленей опасно. Так они ленятся сами охотиться на рыбу, теряют бдительность и становятся легкой добычей для бездомных собак и жестоких людей.

Так, в 2015 году на берегу нашли тела двух растерзанных серков. Поэтому на ластоногих лучше любоваться издалека: на глазах у публики они не только загорают, но и резвятся в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU