2019-03-05T13:21:18+03:00
Общество

В Мурманске появился новый театральный проект «Читка»

Вячеслава Бурцева, Евгений Гоман и Денис Загорье покажут публике пьесу «Сосед»
Иван ПЕТРОВ
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Новый проект «Читка» - ответвление хорошо известного «Арктического театра». Фото: мурманская областная научная библиотекаНовый проект «Читка» - ответвление хорошо известного «Арктического театра». Фото: мурманская областная научная библиотека
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Союз ярких и новаторских творческих деятелей Заполярья продвигает свое культурное детище. Самое время их поддержать, посетив живое и непредсказуемое действо. В Мурманске появился новый театральный проект, да еще и с элементами импровизации. Заточен он под демонстрацию коротеньких спектаклей, чье содержание будет максимально понятным современному зрителю.

Название у проекта простое и звучное - «Читка». В соответствие с такой краткостью участников в команде тоже немного. На первых порах их всего лишь трое. Будем надеяться, что зрителей окажется в 10 раз больше! Ребята этого явно заслуживают, и уже первая пьеса в их репертуаре притягивает внимание. По крайней мере, название у нее очень даже злободневное.

- Зрители станут участниками мини-спектакля, действие которого будет рождаться у них на глазах. Первым героем проекта станет пьеса «Сосед» драматурга и сценариста Павла Пряжко. Перед зрителями библиотеки она предстанет в исполнении Евгения Гомана, Дениса Загорье и Вячеслава Бурцева, - сообщается в паблике «Мурманской областной научной библиотеки».

Информация не случайно размещена в официальной группе культурного учреждения. Там предоставили зал для первого спектакля участников «Читки».

ГДЕ? Мурманская областная научная библиотека, Конференц-зал.

КОГДА? 6 марта в 16:00.

ЦЕНА? Бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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