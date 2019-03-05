Апатитчанина, не желавшего платить "наркотический" штраф, нашли через "ВКонтакте"

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-05T11:28:11+03:00

Через социальные сети искать должников удобно - многие не скрывают свои настоящие имя и фамилию. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В 21 веке сложно шифроваться. Ведь через соцсети о человеке можно найти много личной информации.

Это облегчает работу судебным приставам: они гораздо быстрее ищут должников, которые создают под своими именами страницы в "ВКонтакте", "Одноклассниках" и других площадках для общения.

Например, в Апатитах недавно вычислили 21-летнего парня. Ему был назначен штраф в 30 тысяч рублей за преступление "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Только молодой человек не торопился его оплачивать, ведь с такой репутацией устроиться на работу очень сложно. Чтобы на него не давили, апатитчанин стал прятаться. Да только.

- Судебным приставом установлена страница должника в одной из социальных сетей, куда и было направлено требование о явке в отдел судебных приставов. В результате уже на следующей день молодой человек пришел, но оплатить задолженность отказался, - сообщает Управление федеральной службы судебных приставов в Мурманской области.

Из-за этого апатитчанин получит другую меру наказания. Его даже могут лишить свободы.

Напомним, должника из Мончегорска вычислили по фотографиям с любимыми собаками. Пресс-секретарь УФСП региона Эдуард Вичев вспоминает, что помогали в поиске и другие данные в соцсетях. Приставы записывались к должникам как клиенты на маникюр, желающие заказать такси и даже покупатели рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU