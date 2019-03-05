Житель Мурманска потерял iPhone за 100 тысяч и джинсы, пригласив домой девушку

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-05T11:03:16+03:00

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Желая скрасить одиночество, мужчина из областного центра совершил неосмотрительный поступок. Северянин связался с авантюристкой и, более того, пригласил ее в свою квартиру. Житель Мурманска привел домой молодую девушку и приятно провел с ней время.

Неприятности начались, когда барышня покинула квартиру. Как оказалось, вместе с ночной посетительницей исчез дорогой смартфон iPhone, стоимостью выше 100 тысяч рублей. Немного осмотревшись, 30-летний мурманчанин понял - его обокрали, все признаки указывают на это. К тому же, пропал не только модный гаджет, но и модные брендовые джинсы. Обворованный северянин решил написать заявление в полицию.

- Сотрудники полиции выяснили личность подозреваемой и доставили ее в отдел полиции. Похищенное изъяли и возвратили законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России (Кража), - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

За совершение кражи в особо крупном размере мурманчанка рискует попасть в колонию общего режима. И провести за колючей проволокой до 5-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU