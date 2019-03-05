Храброму водителю из Североморска, предложившему инспектору ГИБДД взятку в 3 тысячи, назначили только штраф

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-05T09:59:52+03:00

За предложение взятки инспектору североморец получил штраф в 5 тысяч рублей [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Наглость - второе счастье. Это про 30-летнего водителя из Североморска, который решил сохранить права, а нарвался на уголовное дело.

Напомним, 13 января мужчину за рулем "Яндекс.Такси" остановили сотрудники ГИБДД. Водитель оказался без удостоверения да еще и нетрезв и, видимо, это придало ему храбрости - он предложил инспектору взятку в 3 тысячи рублей, чтобы разойтись мирно. Делал он это прямо перед камерой.

Североморца задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "Покушение на мелкое взяточничество".

- Североморским районным судом при вынесении приговора учтено, что мужчина ранее не судим, работает, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, принес извинения сотрудникам полиции. Уголовное дело было прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 рублей, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Североморцу очень повезло, ведь ему грозило лишение свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU