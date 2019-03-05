Храброму водителю из Североморска, предложившему инспектору ГИБДД взятку в 3 тысячи, назначили только штраф
Наглость - второе счастье. Это про 30-летнего водителя из Североморска, который решил сохранить права, а нарвался на уголовное дело.
Напомним, 13 января мужчину за рулем "Яндекс.Такси" остановили сотрудники ГИБДД. Водитель оказался без удостоверения да еще и нетрезв и, видимо, это придало ему храбрости - он предложил инспектору взятку в 3 тысячи рублей, чтобы разойтись мирно. Делал он это прямо перед камерой.
Североморца задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "Покушение на мелкое взяточничество".
- Североморским районным судом при вынесении приговора учтено, что мужчина ранее не судим, работает, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, принес извинения сотрудникам полиции. Уголовное дело было прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 рублей, - сообщает прокуратура Мурманской области.
Североморцу очень повезло, ведь ему грозило лишение свободы на срок до 1 года.
ИСТОЧНИК KP.RU