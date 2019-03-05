Мурманской области предлагают на час погрузиться в темноту

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-05T08:49:02+03:00

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Когда в доме из-за аварии пропадает свет, многим бывает сложно посидеть в темноте и тишине даже несколько минут. Становится неуютно, что нельзя включить телевизор, зарядить телефон, посидеть за компьютером. А что, если от гаджетов и электричества отказаться намеренно?

Уже не первый год проходит акция "Час Земли", когда на 60 минут можно отказаться от электричества. Нельзя сказать, что от этого будет сэкономлено много киловатт, но это шанс задуматься о том, что мы можем больше времени жить в гармонии с природой.

В этом году акция пройдет 30 марта с 20.30 до 21.30. И присоединится к ней, как и ранее, Мурманская область. В 2018-м в "Часе Земли" приняли участие 188 стран, более 2 миллиардов человек и около 18 000 зданий и сооружений по всему миру.

- Безусловно, государство в ответе за состояние окружающей среды. Но постоянное перекладывание ответственности граждан и бизнеса исключительно на государство и является основной причиной обострения и отсутствия решения экологических проблем. Без экологической сознательности самих граждан, без поддержки со стороны бизнеса, никакие действия, направленные на защиту и сохранение природы, не будут успешными. Каждый решает сам, но важно помнить, что от каждого нашего решения зависит, будем ли мы дышать свежим воздухом, пить чистую воду, наслаждаться природным разнообразием и сохраним ли эти блага для наших потомков, - уверен Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWFРоссии.

Также Мурманск может победить в "Конкурсе городов", если северяне будут активны.

ИСТОЧНИК KP.RU