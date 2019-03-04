2019-03-04T18:24:59+03:00
Происшествия

Строители обесточили целое село в Мурманской области, оборвав кабель на 6 тысяч вольт

Белокаменка осталась без электричества до тех пор, пока на место не пригнали резервный источник
Иван ПЕТРОВ
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В Белокаменке ретивый экскалатор с таким азартом вгрызался в землю, что даже не заметил, как зацепился за линию электропередач. Фото: пресс-служба "Колэнерго"В Белокаменке ретивый экскалатор с таким азартом вгрызался в землю, что даже не заметил, как зацепился за линию электропередач. Фото: пресс-служба "Колэнерго"
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Каждая вышка ЛЭП снабжает нас энергией, без которой современным людям просто не выжить. И в то же время каждая из них скрывает опасность. Как-никак, по высоковольтным проводам протекает мощнейший разряд, сотни и тысячи вольт.

К сожалению, не все соблюдают технику безопасности около электровышек ЛЭП. Минувшим воскресеньем строители случайно оборвали силовой кабель под Мурманском.

Неприятное ЧП произошло во время строительных работ в крохотном поселке Белокаменка. Сейчас там развернулась кипучая деятельность в рамках проекта «искусственные острова». Как говорится, «лес рубят - щепки летят». Только в нашем случае, скорее, провода...

- Вечером 3 марта диспетчеру филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», «Колэнерго» поступила информация об отключении от электроснабжения потребителей села Белокаменка. При проведении несогласованных с энергетиками работ спецтехника сторонней организации повредила кабельную линию на 6 Киловольт, - сообщила Ирина Кириллова, ведущий специалист отдела по связям с общественностью «Колэнерго».

Удар током в 6 тысяч вольт считается смертельным. Но, по предварительным данным, провод никого не задел, так что пострадавших нет. Тем же вечером специалисты «Колэнерго» привезли запасной генератор и переподключили село.

Население в Белокаменке небольшое - от силы, полсотни человек - так что их потребности в электричестве невелики. Что касается подрядной организации, которая так неуважительно обошлась с электровышкой, то скорее всего им придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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