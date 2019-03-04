Борющийся с редким видом рака маленький мурманчанин начал готовиться к школе

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-04T17:46:22+03:00

Саша занимается вместе с другими детьми и не может сдержать улыбки. Фото: Елена Зимина

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Новостей о 6-летнем Саше Зимине ждут тысячи человек. Ведь мальчик - маленький герой, который сражается с недетским врагом. Напомним, ему поставили страшный диагноз - рабдомиосаркома с метастазами. Это редкий вид рака.

Сашу уже дважды прооперировали, последнее удаление опухоли прошло в январе этого года. С тех пор юный мурманчанин восстанавливается и находится в Санкт-Петербурге.

- Наш большой маленький герой закончил пятый курс химиотерапии! Мы восстанавливаемся! Впереди - лучевая терапия, - рассказала последние новости мама мальчика Елена Зимина.

Маленький Саша прошел половину назначенных ему курсов химиотерапии. Фото: Елена Зимина

Если бы не болезнь, то он уже бы скоро стал первоклашкой. Впрочем, недуг не помешал тяге к знаниям. И сейчас Саша ходит на подготовительные занятия к школе. Сидит за партой и выполняет задания в компании сверстников, неизменно улыбаясь!

Вернуться в Мурманск ребенок пока не может - у него запланировано 10 курсов химиотерапии и надо пройти этот путь до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU