2019-03-04T17:13:00+03:00
Общество

Житель Мурманска нелегально вез 60 блоков российских сигарет в Норвегию

А его земляк прикупил в Финляндии любимый снюс в объеме, который 10-кратно превышает разрешенный
Иван ПЕТРОВ
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Мурманчанин подвизался на прибыльной ниве сигаретной контрабанды, но без успеха... [снимок носит иллюстративный характер]Мурманчанин подвизался на прибыльной ниве сигаретной контрабанды, но без успеха... [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Иван ВИСЛОВ
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«Дым отечества нам сладок и приятен», говорил классик. Даже если это дым от папирос. Впрочем, отнюдь не патриотизм руководил жителем Мурманска, который, уезжая за границу, прихватил с собой стратегический запас сигарет.

Мужчина преследовал личные интересы - собирался хорошо заработать. Дело в том, что в Норвегии табачная продукция стоит бешеных денег, а в России - копейки. Играя на этой разнице, контрабандисты получают сумасшедшую, 10-кратную прибыль только за один рейс «туда-обратно». Но вот нашему мурманчанину не удалось осуществить хитрый план.

На контрольно-пропускном пункте «Борисоглебск» таможенники досмотрели машину, на которой предприимчивый северянин выезжал в Норвегию, и нашли нелегальный груз. Внутри автомобиля было спрятано 60 блоков сигарет. Теперь мужчине, который и так уже потратился на огромную партию сигарет, придется заплатить штраф. Таков закон.

Закон же сыграл злую шутку с другим мурманчанином. О контрабанде он, видимо, даже не задумывался - покупал никотиновые изделия сугубо для себя. Но желая запастись «жвачкой» мурманчанин превысил разрешенную норму на ввоз никотина... в 10 раз! Мужчина привез из Финляндии почти 3 килограмма жевательного табака, он же снюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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