2019-03-04T16:14:47+03:00
Общество

Самолет из Апатитов с трудом сел в заметенном Санкт-Петербурге

Пилоты сняли видео из кабины уже после того, как удалось приземлиться
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Из-за метели в "Пулково" задержали десятков рейсов. Фото: Авиационные новости 24Из-за метели в "Пулково" задержали десятков рейсов. Фото: Авиационные новости 24
Изменить размер текста:

«Пулково» не принимает! Эту фразу в минувшие выходные пришлось услышать командирам десятка воздушных судов, выполняющих рейс в Санкт-Петербург. Виной всему - разыгравшаяся 2 марта сильная метель.

- Борты, прибывшие из Москвы, Калининграда, Гамбурга и других городов вынуждены были долго кружить над северной столицей России. Многие авиакомпании принимали решение возвращаться обратно, другие отправляли свои самолеты на запасные аэродромы в Москву и даже в Хельсинки, именно так поступили Emirates Airlines, - сообщает портал «Авиационные новости 24».

Рейсу авиакомпании «Северсталь», следующему из Апатитов, повезло - посадку ему разрешили. Пилоты проявили настоящее мастерство, чтобы посадить Canadair CRJ 200 в метель, да еще и на заснеженную полосу. Уже после приземления один из членов экипажа достал мобильный телефон и снял на видео занесенную осадками рулежку. Видео в 24 секунды уже набрало в сети 205 тысяч просмотров.

Самолет из Апатитов сел в сильную метель в Санкт-Петербурге.Пилоты авиакомпании "Северсталь", выполняющие рейс из Апатитов в Санкт-Петербург, проявили настоящее мастерство, чтобы посадить Canadair CRJ 200 в метель, да еще и на заметенную полосу. Уже после приземления один из членов экипажа достал мобильный телефон и снял на видео занесенную снегом рулежку. Видео в 24 секунды уже набрало в сети 205 тысяч просмотров. Автор: Авиационные новости 24

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Близнецы, Раки и Тельцы чаще всего летают в Мурманск
Строители обесточили целое село в Мурманской области, оборвав кабель на 6 тысяч вольт
Борющийся с редким видом рака маленький мурманчанин начал готовиться к школе
Житель Мурманска нелегально вез 60 блоков российских сигарет в Норвегию
Епископ Мурманский и Мончегорский Митрофан помолился за успехи сборной России на Универсиаде
Ушел из жизни заместитель министра юстиции Мурманской области
Метис бигля с Кипра ищет попутку из Санкт-Петербурга в Мурманск
Жители Кировска, избившие соседку-общественницу, обвиняют ее в порче имущества
В Шонгуе спецтехника заехала под аварийный мост и вмерзла в лед
Мурманские приставы помогли отцу увидеть своих детей, которых "прятала" мать
В Мурманске трое мужчин устроили дебош в троллейбусе №6
Девушка из Гаджиево второй раз попытается покорить шоу "Ты, супер!"
В Мурманске загорелось здание «Парков и скверов»
В Мурманске "Кубок Арктики" выиграли знатоки из Москвы
На дороге Мурманск-Белокаменка встретили гуляющего лося
На перегоне "Мурманск - Комсомольск - Мурманский" локомотив протаранил ВАЗ-2110
В Кандалакше из-за мартовских морозов отменили занятия в начальной школе
Жители Мурманска пришли в ужас от названия улицы Свердлова
В Мурманске на Восточной объездной дороге сбили мужчину ночью
«Мурман» не смог противостоять «СКА-Нефтянику» - 2:10
В Полярный из Симферополя прибыл бюст Александра III, который установят у местного храма
Мурманская область стала одним из четырех регионов, где выросло число безработных