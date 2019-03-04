Самолет из Апатитов с трудом сел в заметенном Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-04T16:14:47+03:00

Пилоты сняли видео из кабины уже после того, как удалось приземлиться

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«Пулково» не принимает! Эту фразу в минувшие выходные пришлось услышать командирам десятка воздушных судов, выполняющих рейс в Санкт-Петербург. Виной всему - разыгравшаяся 2 марта сильная метель.

- Борты, прибывшие из Москвы, Калининграда, Гамбурга и других городов вынуждены были долго кружить над северной столицей России. Многие авиакомпании принимали решение возвращаться обратно, другие отправляли свои самолеты на запасные аэродромы в Москву и даже в Хельсинки, именно так поступили Emirates Airlines, - сообщает портал «Авиационные новости 24».

Рейсу авиакомпании «Северсталь», следующему из Апатитов, повезло - посадку ему разрешили. Пилоты проявили настоящее мастерство, чтобы посадить Canadair CRJ 200 в метель, да еще и на заснеженную полосу. Уже после приземления один из членов экипажа достал мобильный телефон и снял на видео занесенную осадками рулежку. Видео в 24 секунды уже набрало в сети 205 тысяч просмотров.

Самолет из Апатитов сел в сильную метель в Санкт-Петербурге.Пилоты авиакомпании "Северсталь", выполняющие рейс из Апатитов в Санкт-Петербург, проявили настоящее мастерство, чтобы посадить Canadair CRJ 200 в метель, да еще и на заметенную полосу. Уже после приземления один из членов экипажа достал мобильный телефон и снял на видео занесенную снегом рулежку. Видео в 24 секунды уже набрало в сети 205 тысяч просмотров. Автор: Авиационные новости 24

ИСТОЧНИК KP.RU