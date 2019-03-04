2019-03-04T19:02:58+03:00
Туризм

Близнецы, Раки и Тельцы чаще всего летают в Мурманск

Аналитики расписали предпочтения знаков Зодиака по путешествиям
Ника СВЕТЛОВА
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Самыми активными путешественниками оказались Раки.Самыми активными путешественниками оказались Раки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Билет на самолет может многое рассказать о его владельце. Не только пол, имя и возраст. Но и знак Зодиака. Аналитики сервиса Tutu.ru решили, а почему бы не посмотреть, куда любят летать, например, Овны или Львы. И представили небанальное исследование.

Оказалось, что больше всего любят колесить по странам и весям Раки, Львы, Близнецы и Тельцы. А вот Весы, Козероги, Скорпионы и Стрельцы - самые активные... домоседы.

- Активные путешественники - Раки. Хотя обычно в гороскопах пишут, что люди, рожденные под этим знаком Зодиака, домоседы. Раки чаще других летают и внутри страны, и за границу. Чуть отстают Львы (они на втором месте в российском рейтинге и на третьем месте - в заграничном). Тельцов чаще можно встретить в заграничных поездках, чем в перелетах по России (второе место в заграничном рейтинге и только четвертое - в российском), - говорится в исследовании.

Оказалось, что в Мурманск чаще всего любят летать Близнецы, Раки и Тельцы. Следом идут в порядке падения интереса Львы, Овны, Рыбы, Водолеи, Девы, Стрельцы, Весы, Козероги, Скорпионы.

Посмотрели представители сервиса и заграничные поездки:

- В Ереван летают чаще остальных знаков Козероги, а реже - Рыбы. Кишинев пользуется особой популярностью у Раков. Любители слетать в Баку - Львы и Раки. Стамбул - любимое зарубежное направление у Весов, а у Тельцов - Париж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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