2019-03-04T16:38:17+03:00
Спорт

Епископ Мурманский и Мончегорский Митрофан помолился за успехи сборной России на Универсиаде

Владыка возглавил молебен и посетил межконфессиональный религиозный центр в Красноярске
Ника СВЕТЛОВА
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Епископ Мурманский и Мончегорский Митрофан является председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Фото: severeparh.ruЕпископ Мурманский и Мончегорский Митрофан является председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Фото: severeparh.ru
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В Красноярске 2 марта открылся молодежный аналог Олимпиады - зимняя Универсиада 2019 года. На открытие прибыл епископ Мурманский и Мончегорский Митрофан. Он является председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

Вместе с министром спорта Павлом Колобковым он посетил открывшийся межконфессиональный религиозный центр, в котором встречаются представители православия, ислама, буддизма, католицизма и иудаизма. Владыка Митрофан зачитал спортсменам и болельщикам приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и благословил участников нашей команды.

- Сейчас церковь впервые за более чем 2 тысячи лет своей истории начинает уделять важное значение вопросам спорта и физической культуры. Мы благословляем и будем благословлять участников всех спортивных соревнований. Для этого и была создана Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта, - цитирует владыку Красноярская епархия.

Епископ Митрофан также возглавил молебен российской сборной об успехе на XXIX Всемирной зимней универсиаде, который прошел в часовне праведного Иоанна Русского при межрелигиозном центре. На открытии игр присутствовал Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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