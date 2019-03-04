Жители Кировска, избившие соседку-общественницу, обвиняют ее в порче имущества

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-04T15:40:58+03:00

В Кировске обострился затяжной конфликт между пьющими и непьющими соседями. Он перешел в ту стадию, когда стороны пишут заявления друг на друга. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В подъезде - дым коромыслом, а на лестничной клетке обосновались подозрительные личности. О чем это говорит? Да о том, что в нашем доме поселился «замечательный» сосед ...

С такой ситуацией столкнулась жительница Кировска. Речь идет про асоциальных жильцов, которые злоупотребляют «крепленым». Каждый день для них - праздник. Совсем недавно, в конце февраля, женщину избили в ходе возникших разногласий. Уже 1 марта северянка пожаловалась в правоохранительные органы.

- В пятницу поступило заявление от жительницы Кировска по факту причинения ей телесных повреждений. Проводится проверка, но поступило также и заявление от оппонентов заявительницы, которое касается порчи имущества, - пояснила «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Что за имущество оплакивают соседи, пока неизвестно. По словам самой кировчанки, поводом для избиения послужила ее общественная деятельность. Не так давно женщина начала борьбу на коммунальном фронте, чтобы изгнать асоциальных жильцов раз и навсегда.

Светлана даже завела в социальной сети группу под названием «Осторожно, соседи!». Паблик пестрит фотографиями спящих в подъезде алкоголиков и прочего «синего беспредела».

ИСТОЧНИК KP.RU