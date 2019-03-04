2019-03-04T15:40:58+03:00
Общество

Жители Кировска, избившие соседку-общественницу, обвиняют ее в порче имущества

Женщина в свою очередь написала заявление по факту избиения - проводится проверка
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
В Кировске обострился затяжной конфликт между пьющими и непьющими соседями. Он перешел в ту стадию, когда стороны пишут заявления друг на друга.В Кировске обострился затяжной конфликт между пьющими и непьющими соседями. Он перешел в ту стадию, когда стороны пишут заявления друг на друга.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В подъезде - дым коромыслом, а на лестничной клетке обосновались подозрительные личности. О чем это говорит? Да о том, что в нашем доме поселился «замечательный» сосед ...

С такой ситуацией столкнулась жительница Кировска. Речь идет про асоциальных жильцов, которые злоупотребляют «крепленым». Каждый день для них - праздник. Совсем недавно, в конце февраля, женщину избили в ходе возникших разногласий. Уже 1 марта северянка пожаловалась в правоохранительные органы.

- В пятницу поступило заявление от жительницы Кировска по факту причинения ей телесных повреждений. Проводится проверка, но поступило также и заявление от оппонентов заявительницы, которое касается порчи имущества, - пояснила «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Что за имущество оплакивают соседи, пока неизвестно. По словам самой кировчанки, поводом для избиения послужила ее общественная деятельность. Не так давно женщина начала борьбу на коммунальном фронте, чтобы изгнать асоциальных жильцов раз и навсегда.

Светлана даже завела в социальной сети группу под названием «Осторожно, соседи!». Паблик пестрит фотографиями спящих в подъезде алкоголиков и прочего «синего беспредела».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет из Апатитов с трудом сел в заметенном Санкт-Петербурге
Ушел из жизни заместитель министра юстиции Мурманской области
Метис бигля с Кипра ищет попутку из Санкт-Петербурга в Мурманск
В Шонгуе спецтехника заехала под аварийный мост и вмерзла в лед
Мурманские приставы помогли отцу увидеть своих детей, которых "прятала" мать
В Мурманске трое мужчин устроили дебош в троллейбусе №6
Девушка из Гаджиево второй раз попытается покорить шоу "Ты, супер!"
В Мурманске загорелось здание «Парков и скверов»
В Мурманске "Кубок Арктики" выиграли знатоки из Москвы
На дороге Мурманск-Белокаменка встретили гуляющего лося
На перегоне "Мурманск - Комсомольск - Мурманский" локомотив протаранил ВАЗ-2110
В Кандалакше из-за мартовских морозов отменили занятия в начальной школе
Жители Мурманска пришли в ужас от названия улицы Свердлова
В Мурманске на Восточной объездной дороге сбили мужчину ночью
«Мурман» не смог противостоять «СКА-Нефтянику» - 2:10
В Полярный из Симферополя прибыл бюст Александра III, который установят у местного храма
Мурманская область стала одним из четырех регионов, где выросло число безработных