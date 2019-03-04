2019-03-04T15:22:32+03:00
Дом. Семья

Метис бигля с Кипра ищет попутку из Санкт-Петербурга в Мурманск

Заполярные зоозащитники взялись устроить судьбу еще одной собаки, спасенной из приюта заграничного острова
Елена МОЛОДЦОВА
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Барни на его родине должны были усыпить, но вмешались заполярные волонтеры. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"Барни на его родине должны были усыпить, но вмешались заполярные волонтеры. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"
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Еще совсем недавно метиса бигля, по кличке Барни, от шанса на жизнь отделяли 3 760 километров. Теперь благодаря волонтерам это расстояние сократилось в разы.

- Барни, как трехлапый лабрадор Дэлли, спасен из приюта на Кипре, который известен тем, что собак там попросту усыпляют. Песик уже преодолел львиную часть пути до Мурманска, прилетев в Санкт-Петербург. Здесь, в столице Заполярья, Барни ждет опекун, готовый взяться за устройство его судьбы, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Дело осталось за малым - найти попутку для Кипирота. Песик маленький и в машине ведет себя идеально. Если вы в ближайшее время собираетесь путешествовать на автомобиле из Петербурга на Кольский полуостров, сделайте доброе дело - прихватите с собой хвостатого попутчика. По всем вопросам обращать к Юлии Рекало по телефону 8-964-683-01-30 или в соцсетях.

Напомним, Дэлли, которую также привезли с Кипра, прибыла в Мурманск летом, а в декабре уже стало известно, что собака-инвалид нашла любящих хозяев и отправилась жить в северную столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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