Ушел из жизни заместитель министра юстиции Мурманской области

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-04T15:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Скорбная новость пришла из министерства юстиции Мурманской области. 2 марта остановилось сердце заместителя главы ведомства Михаила Свиридовского. Ему было 58 лет.

Михаил Борисович 25 лет своей жизни посвятил внутренним органам. Работал также начальником отдела лицензирования и контроля за оборотом алкогольной продукции департамента информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами региона.

- Он крайне ответственно подходил к любому делу, которым занимался. Все, кто знал Михаила Борисовича, запомнят его как прекрасного профессионала, образцового руководителя, неравнодушного, глубоко порядочного и жизнерадостного человека, - рассказали в министерстве.

О том, как работал Михаил Свиридовский, говорит число его наград: медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медаль "Жукова", серебряная медаль "За укрепление уголовно-исполнительной системы", медаль "200 лет МВД России", медали "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени. Был награжден благодарственным письмом и почетной грамотой губернатора Мурманской области.

"Комсомольская правда"-Мурманск" приносит соболезнование родным и близким Михаила Борисовича.

ИСТОЧНИК KP.RU