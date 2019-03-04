2019-03-04T13:53:46+03:00
Общество

Мурманские приставы помогли отцу увидеть своих детей, которых "прятала" мать

Женщина игнорировала решение суда и препятствовала "гармоничному развитию" несовершеннолетних
Мария ПАШЕНКОВА
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Иногда приставам приходится мирить бывших супругов, чтобы не страдали дети.Иногда приставам приходится мирить бывших супругов, чтобы не страдали дети.Фото: Ксения КОРЯКИНА
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Работа судебных приставов часто ассоциируется с должниками. Да только обязанности у них шире. Ведь решения суда игнорируют не только из-за нежелания платить деньги, но и из-за разбитого сердца.

Житель Мурманска развелся с женой, но хотел принимать участие в воспитании общих детей. Вот только экс-супруга не горела желанием давать им видеться. И находила любой предлог, как помешать встречам. Причем делала она это, несмотря на решение суда, который прописал сколько раз в месяц и по каким дням мужчина может быть "воскресным" папой.

Пришлось в эту ситуацию вмешаться должностным лицам.

- Судебный пристав предупредил мать об административной ответственности за воспрепятствование исполнению решения суда. Сотрудник убедил женщину, что для гармоничного развития личности детей и их полноценного воспитания необходимо участие обоих родителей, - уточнили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Теперь мужчина снова видится с детьми, а вот приставы продолжают следить, чтобы им не мешали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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