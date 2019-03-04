2019-03-04T13:19:00+03:00
Происшествия

В Мурманске трое мужчин устроили дебош в троллейбусе №6

Молодые люди, которые бросались под автомобили и били стекла, закончили свой вечер в полиции [видео]
Иван ПЕТРОВ
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Скриншот из видео, снятого пассажиркой. Один из дебоширов схватил другого за голову и пытается вытащить из троллейбуса. А тот упирается. Фото: Ariana VovkСкриншот из видео, снятого пассажиркой. Один из дебоширов схватил другого за голову и пытается вытащить из троллейбуса. А тот упирается. Фото: Ariana Vovk
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- Поехали! Поехали!

- Нет, лучше пойдем! Пошли домой, Юрик!

- Нет! Поехали! Поехали-и-и!

Если Вы вспомнили знаменитое обращение Гагарина, то напрасно. Слова эти не имеют отношения к известному летчику. Они принадлежат мурманским дебоширам.

Сильно выпившие молодые люди забрались в общественный транспорт и устроили настоящий кавардак. Мужчины мололи сущий вздор вперемешку с матерщиной и даже пытались подраться. При этом они отказывались выйти из салона. Неприятный случай произошел в воскресенье вечером, 3 марта. О подробностях нам сообщила компания-перевозчик.

- В 22:20, когда троллейбус №6 ехал в сторону севера, со стороны Копытова, между тремя нетрезвыми пассажирами начались какие-то разборки. Другие пассажиры тут же разбежались. Кондуктор закрыла все двери, заперлась в кабине водителя и вызвала полицию, - пояснили «КП» в службе движения АО «Электротранспорт».

Кстати, это обычный алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов взяли дебоширов «тепленькими». И доставили в отделение полиции.

Кстати, еще до того, как забраться в «шестерку», пьянчуги закатили скандал на автобусной остановке, в районе Якорного переулка и «Северного нагорного». Они бросались под машины, горланили и громили стекла. Об этом сообщали очевидцы в соцсети.

Пьяные мурманчане устроили дебош в троллейбусе.Автор: Ariana Vovk

ИСТОЧНИК KP.RU

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