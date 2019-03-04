В Мурманске трое мужчин устроили дебош в троллейбусе №6
- Поехали! Поехали!
- Нет, лучше пойдем! Пошли домой, Юрик!
- Нет! Поехали! Поехали-и-и!
Если Вы вспомнили знаменитое обращение Гагарина, то напрасно. Слова эти не имеют отношения к известному летчику. Они принадлежат мурманским дебоширам.
Сильно выпившие молодые люди забрались в общественный транспорт и устроили настоящий кавардак. Мужчины мололи сущий вздор вперемешку с матерщиной и даже пытались подраться. При этом они отказывались выйти из салона. Неприятный случай произошел в воскресенье вечером, 3 марта. О подробностях нам сообщила компания-перевозчик.
- В 22:20, когда троллейбус №6 ехал в сторону севера, со стороны Копытова, между тремя нетрезвыми пассажирами начались какие-то разборки. Другие пассажиры тут же разбежались. Кондуктор закрыла все двери, заперлась в кабине водителя и вызвала полицию, - пояснили «КП» в службе движения АО «Электротранспорт».
Кстати, это обычный алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов взяли дебоширов «тепленькими». И доставили в отделение полиции.
Кстати, еще до того, как забраться в «шестерку», пьянчуги закатили скандал на автобусной остановке, в районе Якорного переулка и «Северного нагорного». Они бросались под машины, горланили и громили стекла. Об этом сообщали очевидцы в соцсети.
Пьяные мурманчане устроили дебош в троллейбусе.Автор: Ariana Vovk
ИСТОЧНИК KP.RU