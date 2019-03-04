В Мурманске загорелось здание «Парков и скверов»

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-04T16:00:21+03:00

В Мурманске произошло небольшое возгорание в офисном здании на Миронова, где располагается офис «Парков и Скверов». Фото: Людмила ШЕКА

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Чуть не лишились своего помещения чиновники, ответственные за благоустройство заполярной столицы. К счастью, беды не произошло, но понервничать все-таки пришлось.

В областном центре загорелось здание, в котором находится офис организации «Мурманские городские парки и скверы». Пожар произошел в воскресенье, 3 марта. Случилось это в районе 17.00.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло именно в офисе предприятия по благоустройству. Хотя нужно отметить, что здание сдается в аренду для целого ряда компаний.

- На пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в офисном здании на улице Миронова, 8а. В результате пожара обгорела входная дверь в подвал и дверной косяк, - информирует пресс-служба МЧС России по Мурманской области.

Огонь повредил относительно небольшую площадь - всего лишь половину квадратного метра. Потушить пламя удалось как раз вовремя.

Сотрудники офисного центра не пострадали. О причинах возгорания «Парки и скверы» предпочитают пока не распространяться, воздерживаясь от комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU