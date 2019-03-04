В Мурманске загорелось здание «Парков и скверов»
Чуть не лишились своего помещения чиновники, ответственные за благоустройство заполярной столицы. К счастью, беды не произошло, но понервничать все-таки пришлось.
В областном центре загорелось здание, в котором находится офис организации «Мурманские городские парки и скверы». Пожар произошел в воскресенье, 3 марта. Случилось это в районе 17.00.
По предварительным данным, пламя вспыхнуло именно в офисе предприятия по благоустройству. Хотя нужно отметить, что здание сдается в аренду для целого ряда компаний.
- На пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в офисном здании на улице Миронова, 8а. В результате пожара обгорела входная дверь в подвал и дверной косяк, - информирует пресс-служба МЧС России по Мурманской области.
Огонь повредил относительно небольшую площадь - всего лишь половину квадратного метра. Потушить пламя удалось как раз вовремя.
Сотрудники офисного центра не пострадали. О причинах возгорания «Парки и скверы» предпочитают пока не распространяться, воздерживаясь от комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU