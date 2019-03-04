2019-03-04T16:00:21+03:00
Происшествия

В Мурманске загорелось здание «Парков и скверов»

Сотрудники организации не пострадали
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
В Мурманске произошло небольшое возгорание в офисном здании на Миронова, где располагается офис «Парков и Скверов».В Мурманске произошло небольшое возгорание в офисном здании на Миронова, где располагается офис «Парков и Скверов».Фото: Людмила ШЕКА
Изменить размер текста:

Чуть не лишились своего помещения чиновники, ответственные за благоустройство заполярной столицы. К счастью, беды не произошло, но понервничать все-таки пришлось.

В областном центре загорелось здание, в котором находится офис организации «Мурманские городские парки и скверы». Пожар произошел в воскресенье, 3 марта. Случилось это в районе 17.00.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло именно в офисе предприятия по благоустройству. Хотя нужно отметить, что здание сдается в аренду для целого ряда компаний.

- На пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в офисном здании на улице Миронова, 8а. В результате пожара обгорела входная дверь в подвал и дверной косяк, - информирует пресс-служба МЧС России по Мурманской области.

Огонь повредил относительно небольшую площадь - всего лишь половину квадратного метра. Потушить пламя удалось как раз вовремя.

Сотрудники офисного центра не пострадали. О причинах возгорания «Парки и скверы» предпочитают пока не распространяться, воздерживаясь от комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет из Апатитов с трудом сел в заметенном Санкт-Петербурге
Ушел из жизни заместитель министра юстиции Мурманской области
Метис бигля с Кипра ищет попутку из Санкт-Петербурга в Мурманск
Жители Кировска, избившие соседку-общественницу, обвиняют ее в порче имущества
В Шонгуе спецтехника заехала под аварийный мост и вмерзла в лед
Мурманские приставы помогли отцу увидеть своих детей, которых "прятала" мать
В Мурманске трое мужчин устроили дебош в троллейбусе №6
Девушка из Гаджиево второй раз попытается покорить шоу "Ты, супер!"
В Мурманске "Кубок Арктики" выиграли знатоки из Москвы
На дороге Мурманск-Белокаменка встретили гуляющего лося
На перегоне "Мурманск - Комсомольск - Мурманский" локомотив протаранил ВАЗ-2110
В Кандалакше из-за мартовских морозов отменили занятия в начальной школе
Жители Мурманска пришли в ужас от названия улицы Свердлова
В Мурманске на Восточной объездной дороге сбили мужчину ночью
«Мурман» не смог противостоять «СКА-Нефтянику» - 2:10
В Полярный из Симферополя прибыл бюст Александра III, который установят у местного храма
Мурманская область стала одним из четырех регионов, где выросло число безработных